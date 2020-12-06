В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью

БАКУ/Trend/ - В октябре 2020 года в Азербайджане число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по сравнению с предыдущим месяцем сократилось почти на 29,2 процентов и составило 565.

Об этом говорится в отчете команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно информации, в октябре было рассмотрено и удовлетворено 97,5 процентов от общего числа запросов.

За отчетный период на основе проведенного аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты было подготовлено и направлено в соответствующие структуры 13 отчетов, что в 4,7 раза больше показателя за сентябрь.

Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета за прошлый месяц были зарегистрированы два домена и семь субдоменов.

Общее число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по итогам за январь-октябрь 2020 года составило 4296, из которых были рассмотрены и удовлетворены 91,1 процента. За указанный период на основании проведенного аудита по информационной безопасности был подготовлен и направлен в соответствующие структуры 266 отчетов.

В январе-октябре в азербайджанском сегменте интернета были зарегистрированы 39 доменов и 119 субдоменов, которые обычно используются организациями для создания уникальных имен сайтов для своих подразделений или сервисов.

Напомним, что по итогам 2019 года в Азербайджане число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по сравнению с предыдущим годом повысилось почти на 21 процент и составило 4447. Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета за 2019 год были зарегистрированы 45 доменов и 107 субдоменов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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