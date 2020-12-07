В Азербайджане выросло число носителей электронной подписи
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Официальный представитель "Лаборатории Касперского" о наиболее востребованных защитных решениях в Азербайджане
Рамиз Джафаров возвысился до вершины шехидства, оставив после себя прекрасную память - пятерых детей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии (ФОТО/ВИДЕО)
Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для раненых военнослужащих (ВИДЕО)
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO