В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с широкими инновационными возможностями

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с технологией распознавания лиц "SmartCell" (Face ID).

Об этом сообщили Trend в центре обработки данных (ЦОД) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В ЦОД отметили, что SmartCell – это мобильное решение, сочетающее в себе технологию распознавания лиц и электронную подпись. Эта технология может быть применена для удаленного выполнения онлайн-транзакций, заключения контрактов как в государственных, так и в частных секторах.

Эта система позволит в режиме реального времени, в присутствии клиента идентифицировать полученную фотографию с фотографией в удостоверении личности, а также подписать договор при помощи электронной подписи.

При применении данной технологии возможно обеспечение видеозаписи процесса. Система продажи номеров "SmartCell" имеет много преимуществ как для операторов, так и для клиентов.

Процесс выдачи сертификата электронной подписи Национальным центром сертификационных услуг при покупке номера очень прост. Сначала с помощью мобильного приложения осуществляется идентификация (распознавание на соответствие) лица с фотографии по фотографии с удостоверения личности. На основании этой информации составляется запрос на регистрацию сертификата, который отправляется в соответствующую инфраструктуру Центра сертификационных услуг. Сертификат, выданный Центром, принимается программой и сразу же может быть использован для подписания документов. Весь процесс происходит в короткие сроки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev