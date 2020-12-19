В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с широкими инновационными возможностями

ИКТ 19 декабря 2020 08:33 (UTC+04:00)
В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с широкими инновационными возможностями

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с технологией распознавания лиц "SmartCell" (Face ID).

Об этом сообщили Trend в центре обработки данных (ЦОД) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В ЦОД отметили, что SmartCell – это мобильное решение, сочетающее в себе технологию распознавания лиц и электронную подпись. Эта технология может быть применена для удаленного выполнения онлайн-транзакций, заключения контрактов как в государственных, так и в частных секторах.

Эта система позволит в режиме реального времени, в присутствии клиента идентифицировать полученную фотографию с фотографией в удостоверении личности, а также подписать договор при помощи электронной подписи.

При применении данной технологии возможно обеспечение видеозаписи процесса. Система продажи номеров "SmartCell" имеет много преимуществ как для операторов, так и для клиентов.

Процесс выдачи сертификата электронной подписи Национальным центром сертификационных услуг при покупке номера очень прост. Сначала с помощью мобильного приложения осуществляется идентификация (распознавание на соответствие) лица с фотографии по фотографии с удостоверения личности. На основании этой информации составляется запрос на регистрацию сертификата, который отправляется в соответствующую инфраструктуру Центра сертификационных услуг. Сертификат, выданный Центром, принимается программой и сразу же может быть использован для подписания документов. Весь процесс происходит в короткие сроки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Военная база США возле нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США возле нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Экс-министр юстиции Ливана обвинил &quot;Хезболлах&quot; в хранении нитрата аммония в порту Бейрута
Экс-министр юстиции Ливана обвинил "Хезболлах" в хранении нитрата аммония в порту Бейрута
Вертолет береговой охраны Алжира упал в Средиземное море
Вертолет береговой охраны Алжира упал в Средиземное море
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане начнутся продажи мобильных номеров с широкими инновационными возможностями ИКТ 08:33
Спецслужбы Пакистана предотвратили серию терактов на северо-западе страны Другие страны 08:23
Пентагон опроверг отказ от сотрудничества с переходной командой Байдена США 08:02
719 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:40
Трамп продлил финансирование правительства США до 20 декабря США 07:23
Иран экспортировал шафрана на $ 117,5 млн. за 8 месяцев Экономика 07:10
МВФ одобрил выделение Грузии транша в размере $113,9 млн Грузия 07:00
Сумма расходов на проведение ОИ в Токио в 2021 году составит около $15,4 млрд Спорт 06:29
ФРС США разрешит крупным банкам в начале 2021 года обратный выкуп акций с ограничениями США 06:06
В США регулятор одобрил применение вакцины Moderna от коронавируса США 05:24
В США появятся космические стражи США 05:05
МВФ одобрил Египту кредитный транш в размере $1,67 млрд Финансы 04:48
В работе Snapchat произошел сбой ИКТ 04:31
Конгресс США продлил финансирование правительства на два дня США 04:13
В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса Другие страны 03:51
Назван первый смартфон Huawei на собственной системе ИКТ 03:34
Трамп подписал закон, ограничивающий размещение китайских акций США 03:13
United Airlines возобновит эксплуатацию Boeing 737 MAX 11 февраля Другие страны 02:44
Канада ослабит рестрикции из-за пандемии после вакцинации большого числа граждан Другие страны 02:25
Тропические леса Бразилии начали не поглощать, а выделять углекислый газ Другие страны 02:03
В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год Европа 01:42
Макрон рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом Европа 01:24
Канцлер Австрии объявил о третьем жестком локдауне с 26 декабря Европа 00:51
В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом Россия 00:35
Эрдоган и Меркель обсудили отношения Турции и ЕС Турция 00:17
В Microsoft сообщили, что более 40 организаций стали жертвами масштабной кибератаки В мире 18 декабря 23:56
"Карабах" получил техническое поражение за пропуск матча Лиги Европы Спорт 18 декабря 23:46
ВБ выделил $500 млн в поддержку в смягчении негативных последствий COVID-19 в Узбекистане Узбекистан 18 декабря 23:32
В иранском городе Шираз близится к завершению строительство 2-ой линии метро Экономика 18 декабря 23:28
Региональный директор ВОЗ похвалил грузинских врачей Грузия 18 декабря 23:25
Университет Хопкинса сообщил о более 75 млн заразившихся коронавирусом в мире Другие страны 18 декабря 23:24
Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Пакистана Политика 18 декабря 23:18
Формулировки Президента Ильхама Алиева били точно в цель, как азербайджанские беспилотники по армянским танкам - российское издание Политика 18 декабря 23:12
Байдену и его жене сделают прививки от коронавируса 21 декабря США 18 декабря 22:57
Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства (ФОТО) Политика 18 декабря 22:41
Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 18 декабря 22:35
Страны СНГ утвердили новую Концепцию дальнейшего развития Содружества Политика 18 декабря 22:28
В Сомали на стадионе при подрыве террориста-смертника погибли 10 человек Другие страны 18 декабря 22:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,75 миллиона человек Турция 18 декабря 21:45
Утвержден государственный бюджет Узбекистана на 2021 год Узбекистан 18 декабря 21:31
Xalq Bank представил сборник "Залимхан Ягуб. Избранные произведения" – двадцатое издание проекта Xalq Əmanəti (ФОТО) Культура 18 декабря 21:22
Известен состав нового правительства Грузии Грузия 18 декабря 21:19
В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год Общество 18 декабря 21:07
Объем торговли Ирана с ОЭС превысил $5,7 млрд за 8 месяцев Экономика 18 декабря 21:07
Европарламент принял бюджет ЕС на 2021 год Европа 18 декабря 21:01
Президент Ильхам Алиев: Идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе Политика 18 декабря 20:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно выступал и выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с пандемией Политика 18 декабря 20:36
Президент Ильхам Алиев: В результате войны более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено Политика 18 декабря 20:34
Президент Ильхам Алиев: В том, что сегодня вышли на политическое урегулирование, огромная роль Президента России Политика 18 декабря 20:32
Президент Ильхам Алиев: У нас не было и нет никаких планов по вторжению на территорию армянского государства Политика 18 декабря 20:23
В Азербайджане утверждены правила транслитерации названий географических объектов Общество 18 декабря 20:22
Президент Ильхам Алиев: Армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть Политика 18 декабря 20:20
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран Политика 18 декабря 20:15
Президент Ильхам Алиев: Та армия, которая была разгромлена - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет Политика 18 декабря 20:07
Президент Ильхам Алиев: Армения обманывала не только нас, но и международных посредников Политика 18 декабря 20:06
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) Социум 18 декабря 20:04
Президент Ильхам Алиев: Война между Азербайджаном и Арменией не всегда была объективно освещена в мировых СМИ Политика 18 декабря 20:00
Президент Ильхам Алиев: Программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства Политика 18 декабря 19:52
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили врачей из Италии, Китая, Кубы, России и Турции. Это в значительной степени помогло нам в лечении больных Политика 18 декабря 19:50
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 18 декабря 19:33
Результаты выступления азербайджанской гимнастки Миланы Минаковской на чемпионате Европы в Турции Общество 18 декабря 19:32
Ж/д Евлах-Кочарли будет реконструирована - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Экономика 18 декабря 19:27
Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном будет закрыта до 1 марта 2021 года - посольство Политика 18 декабря 19:18
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт - это уже история Политика 18 декабря 19:16
Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в связи с подаренной Лаврову иконой В мире 18 декабря 19:11
Трогательно и проникновенно – победитель "Евровидения" исполнил азербайджанскую народную песню "Ay, Laçın" (ВИДЕО) Культура 18 декабря 19:04
Глава МИД Азербайджана встретился с вице-премьером Бельгии (ФОТО) Политика 18 декабря 18:45
Президент Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России Политика 18 декабря 18:29
Около 80% табачной продукции Азербайджана экспортируется в разные страны ближнего зарубежья Бизнес 18 декабря 18:11
Сельчук Байрактар о национальном прорыве оборонной промышленности Турции ИКТ 18 декабря 18:05
Группа военнослужащих Азербайджана награждена медалью "За отличие в бою" - Распоряжение Политика 18 декабря 18:04
Постпред Ирана: Предложение МАГАТЭ о новой сделке по атому выходит за рамки его мандата Ядерная программа 18 декабря 17:59
Mercedes-Benz отзывает в России более 7 тыс. автомобилей Россия 18 декабря 17:55
Через COVAX зарезервировали доступ почти к 2 млрд доз вакцины от коронавируса Европа 18 декабря 17:53
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За Отвагу" Политика 18 декабря 17:52
Дональд Трамп сообщил о немедленном начале поставок вакцины от коронавируса Moderna США 18 декабря 17:51
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "Храбрый воин" - Распоряжение Политика 18 декабря 17:51
В Азербайджане вспахано почти 94 % прогнозируемых осенних посевных площадей Экономика 18 декабря 17:48
Реализация программ на освобожденных территориях придаст импульс восстановлению экономики Азербайджана в 2021 году Финансы 18 декабря 17:41
В выходные в Баку маршрутные автобусы работать не будут - БТА Общество 18 декабря 17:29
В Азербайджане соцвыплаты назначены свыше 1300 членам семей шехидов Отечественной войны Общество 18 декабря 17:15
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство Энергетика 18 декабря 17:11
В Туркменистане планируется модернизировать и преобразовать ряд объектов в акционерные общества открытого типа Бизнес 18 декабря 17:09
В Азербайджане число вылечившихся больных коронавирусом превысило количество зараженных Общество 18 декабря 17:00
Выручка от продажи углеводородов с блока месторождений "Бахар-Гум-Дениз" снизилась Энергетика 18 декабря 16:58
На платформе Bloomberg состоится депозитный аукцион Центробанка Азербайджана по новому процентному диапазону Финансы 18 декабря 16:53
За последний месяц социальная поддержка охватила более 4 тысяч человек – Сахиль Бабаев Общество 18 декабря 16:42
ГААДА отремонтировало свыше 6 тысяч километров дорог за последние 5 лет Транспорт 18 декабря 16:36
Динамика роста денежной базы Азербайджана ниже прогноза Центробанка Финансы 18 декабря 16:27
Бакинская русдрама отмечает вековой юбилей - праздник, который обязательно состоится! (ФОТО) Культура 18 декабря 16:27
Италия и Азербайджан подписали договор по сотрудничеству в рамках создания энергетической инфраструктуры Карабаха (ФОТО) Энергетика 18 декабря 16:26
В Туркменистане ведется работа по повышению объёмов поставок электроэнергии Афганистану Энергетика 18 декабря 15:55
Валютные резервы Азербайджана с начала 2020 года увеличились Финансы 18 декабря 15:51
АН Азербайджана национализирует порядка 400 топонимов Общество 18 декабря 15:47
Названы причины образования толстого слоя льда на Каспии Общество 18 декабря 15:41
Украина готова оказывать поддержку азербайджанскому бизнесу - Тарас Качка Бизнес 18 декабря 15:39
Aзербайджанский ученый говорила в центре дебатов в Польше о карабахских реалиях Нагорно-карабахский конфликт 18 декабря 15:30
Генпрокуратура об аресте председателя Абшеронской медицинской социально-экспертной комиссии Общество 18 декабря 15:27
Запущен сайт о наследии Кавказской Албании (ФОТО) Общество 18 декабря 15:24
Центробанк Азербайджана снизил инфляционный прогноз на 2021 год Финансы 18 декабря 15:22
Все новости