БАКУ/Trend/ - На рынке ИКТ-продуктов существует серьезная конкуренция, в частности, американские и китайские компании занимают доминирующее положение в области научных исследований и производства инновационных продуктов и технологий.

Об этом, как сообщает Trend, сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде в ходе онлайн-мероприятия "Инновационной недели" в рамках проекта "Made in Azerbaijan: Инновации и технологии".

По его словам, в Азербайджане разрабатывается новая стратегия инновационного развития.

"Доступ к рынкам с каждым годом становится все труднее. По этой причине увеличение доли конкурентоспособных товаров и услуг в развитии национальной экономики является одним из приоритетов экономической политики нашей страны. Продукция марки "Made in Azerbaijan" уже представлена ​​на мировых рынках. Наша цель - включить в эту категорию высокотехнологичные инновационные продукты. В нашей стране в этом направлении предпринимаются последовательные шаги", - сказал замминстра.

Он отметил, что в соответствии с подписанными указами и распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках проекта "Made in Azerbaijan", министерством ведутся работы по стимулированию экспорта местной продукции на внешние рынки, особенно экспорта ненефтяных продуктов.

"Ведутся работы над созданием и развитием новых продуктов и технологий производства местными компаниями. Наше государство поощряет создание и развитие новых продуктов и технологий производства, поддерживает сертификацию и патентование местных компаний за рубежом, поощряет продвижение ненефтяных продуктов под маркой "Made in Azerbaijan" и их участие в международных выставках и ярмарках с использованием стенда, поддерживает и ряд аналогичных деятельностей. Применяются также налоговые и таможенные льготы в рамках экспорта местной продукции под маркой "Made in Azerbaijan". Все это повышает конкурентоспособность нашей страны", - сказал Велизаде.

По словам министра, если посмотреть на список инновационно-развитых стран мира, то можно увидеть, что доля высокотехнологичной продукции в экспорте этих стран очень высока. Поэтому, наша главная цель заключается в создании инновационной системы, которая превратит идеи в продукты и услуги и выведет их на все рынки.

"Для достижения этой цели предпринимаются комплексные и последовательные шаги, создаются промышленные и технологические парки, фонды, применяются льготы и поощрения. Разрабатываются стратегические дорожные карты, различные программы, проводятся институциональные реформы, поддерживается развитие инновационной экосистемы", - сказал Велизаде.

Кроме всего этого, он сообщил, что проводятся различные мероприятия, например, "Фестиваль инноваций" и "От идеи к бизнесу".

"В нашей стране уже сформирована правовая база финансирования научных исследований и внедрения инноваций с определенной части годовой прибыли публичных юридических лиц и юридических лиц, находящихся в государственной собственности", - добавил он.

Отметим, что создание Агентства по инновациям в подчинении Минсвязи для поддержки инновационного развития и экосистемы стартапов является институциональной реформой.

Напомним, что минсвязи готово к рассмотрению нормативно-правовых актов (НПА) по предоставлению грантов, кредитов и инвестиций, после утверждения которых, соответственно, будет рост в экосистеме в целом, и наши стартап-проекты смогут выйти на международный рынок. Поблажки стартаперам будут предоставлены после принятия НПА о выдаче "Стартап сертификата". Стартапы, получившие этот сертификат, будут освобождены от налога на три года, что положительно скажется на продуктивности стартапов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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