В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в четверг в ряде государств. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде.

По информации сервиса, основная часть жалоб (45%) касается сбоев в работе сайта соцсети, 40% - проблем с новостной лентой, еще 14% пользователей испытывают трудности при просмотре историй.