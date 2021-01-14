В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в четверг в ряде государств. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде.
По информации сервиса, основная часть жалоб (45%) касается сбоев в работе сайта соцсети, 40% - проблем с новостной лентой, еще 14% пользователей испытывают трудности при просмотре историй.
Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе поможет увеличить грузоперевозки в Среднюю Азию через Каспийское море - украинский экономист
Лента новостей
Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана
В Азербайджане будут изучены способы поддержки перехода медиа субъектов на бизнес-модель - Агентство
Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе поможет увеличить грузоперевозки в Среднюю Азию через Каспийское море - украинский экономист
Генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армяне не разрушили полностью мечеть в Агдаме потому, что нуждались в определенном ориентире
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим вновь вернуться к обсуждениям по региональному центру ИСЕСКО в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили на оккупированных территориях Азербайджана почти 70 мечетей
Президент Ильхам Алиев: Освобождение исторических земель Азербайджана является историческим событием, мы сделали то, что казалось невозможным
Президент Ильхам Алиев: С помощью хорошо известных международных компаний будет всесторонне оценен материальный ущерб
Аэропорт Узбекистана объявил тендер на приобретение автоматизированной системы регистрации пассажиров
Президент Ильхам Алиев: Страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры
Международный центр мугама и Польская Балтийская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
«SOCAR Construction» завершила монтаж установки гидрокрекинга Мозырского нефтеперерабатывающего завода (ФОТО)
Объявленные Президентом Азербайджана "Год Низами Гянджеви" и восстановление "Дней поэзии Вагифа" станут значимыми событиями для поэтического искусства – Баба Везироглу