Минсвязи Азербайджана проведет вебинар для школьников

БАКУ /Trend/ - В связи с Международным днем ​​безопасного интернета для учащихся 5-6 классов будет организован вебинар, сообщили Trend в четверг в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Мероприятие пройдет девятого февраля в 14:00 посредством платформы «Виртуальная школа».

Отметим, что организаторами мероприятия являются минсвязи, министерство образования, Служба электронной безопасности, Центр применения информационно-коммуникационных технологий и обучения им, Kaspersky, Microsoft и Azercell.

"Целью является информирование учащихся о существующих угрозах в глобальной сети, проведение просветительской работы и способствование более безопасному и ответственному использованию онлайн-технологий среди детей и подростков", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, на вебинаре будут заслушаны доклады по различным специализированным темам, проведены обсуждения и даны ответы на интересующие учащихся вопросы.

Школьникам для участия в вебинаре необходимо будет перейти в назначенное время по ссылке http://bit.ly/3rmjUq9.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev