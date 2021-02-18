В Австралии заявили, что действия Facebook не изменят планы властей принять медиакодекс

Действия социальной сети Facebook, ограничившей в четверг возможности публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей на территории Австралии, не изменят намерение правительства страны принять кодекс ведения переговоров для СМИ. Об этом заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг в ходе пресс-конференции в Канберре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшние события подтверждают огромную рыночную власть цифровых гигантов, они занимают очень большое место и в нашей экономике, и на медиаландшафте страны. Однако правительство Скотта Моррисона [премьер-министр Австралии] по-прежнему намерено ввести кодекс в действие. Мы хотим, чтобы цифровые гиганты платили медиакомпаниям за создание оригинального журналистского контента", - сказал Фрайденберг, назвав действия Facebook "неправильными и ненужными".

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Google и Facebook стали "неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний", что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал медиакодекс в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений.