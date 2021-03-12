Nar планирует расширить свою ИТ-инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для создания качественной ИТ-инфраструктуры Nar установил на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана мобильные станции.

Об этом было заявлено на пресс-конференции мобильного оператора, посвященной итогам 2020 года, сообщает в пятницу Trend.

Также отмечалось, что технический отдел Nar уже в прошлом году начал планировать размещение оборудования на этих территориях.

«С нашей стороны завершены все проектные и плановые работы по расширению сети Nar на освобожденных землях. На сегодняшний день наша сеть уже доступна на некоторых территориях. Сегодня мы работаем над планированием расширения своей инфраструктуры на этих землях. Также планируем бюджет и работаем в направлении привлечения инвестиций», - сказали на пресс-конференции.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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