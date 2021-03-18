В Азербайджане предусмотрен переход на G-Cloud более 30 госструктур
БАКУ /Trend/ - В течение 2021 года будут проводиться встречи с 36 государственными структурами, для которых предусмотрен переход на G-Сloud, сообщили Trend в четверг в AzInTelecom.
В целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджана "О создании правительственного облака" (G-Сloud) и постановления Кабмина "О концепции правительственного облака" и о мерах предоставления "облачных" услуг утвержден план перехода на "правительственное облако".
"Встречи будут направлены на обсуждение нормативных, финансовых, технических и другие вопросов, связанных с планом перехода", - сказали в AzInTelecom.
Напомним, что 16 и 18 марта в этих рамках состоялись встречи с представителями министерства оборонной промышленности и министерства юстиции.
(Автор: Садраддин Агджаев)
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