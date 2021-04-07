Twitter сообщил о доходах в $3,7 млрд за 2020 год

Доходы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, в прошлом году составили $3,716 млрд. Об этом говорится в докладе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в рядах компании к концу 2020 года насчитывалось более 5 500 сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру.