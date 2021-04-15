Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси

ИКТ 15 апреля 2021 10:41 (UTC+04:00)
Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси
Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду
Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду
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Сокращение выбросов CO2 станет руководящим принципом сотрудничества ЕС и Азербайджана
Цена нефти марки Brent достигла $66,9 за баррель
Цена нефти марки Brent достигла $66,9 за баррель
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