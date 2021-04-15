Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси
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AzerGold назвала победителя тендера на приобретение аппарата для проверки подлинности золотых слитков
Предприятия Москвы возглавляют рейтинг региональных партнеров Азербайджана по объемам поставленной продукции
Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа - депутат
В Иране заявили о возможности увеличения обмена электроэнергией с соседними странами до 10 тысяч мегаватт в год
Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства – Лукашенко
Мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном – Александр Лукашенко
Президент Ильхам Алиев: Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении
Президент Ильхам Алиев: Уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха
IDC готов организовать международный форум для применения лучших мировых практик smart-проектов в Азербайджане
30-летнюю работу МГ ОБСЕ нельзя считать эффективной, и она не имеет права давать рекомендации - азербайджанский депутат
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр инвестиций Саудовской Аравии обсудили ход реализации совместных проектов