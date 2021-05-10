Samsung приглашает на презентацию новой линейки бытовой техники Bespoke Home

ИКТ 10 мая 2021 18:00 (UTC+04:00)
Samsung приглашает на презентацию новой линейки бытовой техники Bespoke Home

Виртуальное мероприятие Bespoke Home 2021 посвящено глобальному расширению серии холодильников Bespoke, а также новым продуктам компании.

11 Мая Samsung Electronics впервые проведет виртуальную презентацию «Bespoke Home». На мероприятии, приуроченном к запуску линейки холодильников Bespoke на рынках по всему миру, Samsung продемонстрирует свои новейшие устройства и инновационные сервисы в категории устройств бытовой техники.

«Несмотря на то, что роль бытовой техники во многом остается прежней, образ жизни людей значительно изменился, – отмечает Дж. Ли (J.S. Lee), президент и глава подразделения бытовой техники Samsung Electronics. – Сегодня дома стали умнее, а вкусы – разнообразнее и изысканнее. Мы ожидаем, что техника Samsung будет отражать эти изменения, и поэтому создали Bespoke – устройство с индивидуальным дизайном».

Персональный дом

На мероприятии «Bespoke Home» будут продемонстрированы новые устройства, воплощающие философию линейки бытовой техники Bespoke, которая включает в себя возможности для персонализации через индивидуальные настройки, гибкую функциональность и сетевой образ мышления, а также отвечает меняющимся запросам пользователей.

Samsung расскажет, как, благодаря использованию последних инноваций, создать дом, «по заказу пользователя», который идеально подойдет для каждого.

Персональный дизайн

Современные пользователи хотели бы иметь возможность кастомизировать домашнюю среду таким образом, чтобы она отражала их личные предпочтения. Для этого Samsung разработала расширенную линейку Bespoke, которая гармонично сочетается с интерьером и стилем жизни владельца благодаря настраиваемым модульным элементам.

Персональная гибкость

Во время пандемии дом превратился в многофункциональное пространство, одновременно сочетая в себе спортзал, офис и учебный класс. В расширенной линейке Bespoke Samsung предлагает устройства с настраиваемыми «под владельца» функциями и модульной конструкцией, соответствующие современному образу жизни. Начиная с возможности добавлять модули в зависимости от изменений в интерьере и заканчивая регулировкой количества стеллажей, их положения, а также температуры внутри холодильника – теперь технику можно персонализировать, максимально повышая ее функциональность.

Персональный ИИ

Пользователи ожидают, что домашние устройства будут использовать возможности подключения к экосистеме дома. Чтобы воплотить эти пожелания, Samsung использует искусственный интеллект и SmartThings, предлагая простые решения для управления домом, которые экономят время и повышают эффективность техники.

Устройства Bespoke Home получили поддержку платформы Samsung SmartThings, которая помимо прочего предлагает сервисы, которые обеспечивают дополнительный комфорт:

  • Кулинарные сервисы, которые включают в себя рекомендации по рецептам, покупкам продуктов в Интернете, планированию питания и т. д.;
  • Платформа для ухода за домашними животными, обеспечивающая удаленный мониторинг дома;
  • Умная система управления гардеробом, предлагающая инструкции по уходу за одеждой;
  • Интуитивно понятная система мониторинга качества воздуха, а также другие возможности IoT.

Общие цели

Люди проводят больше времени дома и все чаще выбирают осознанный образ жизни, сокращая количество отходов и потребление электроэнергии. Samsung стремится предлагать надежные и энергоэффективные продукты, которые могут помочь пользователям сократить влияние на окружающую среду.

Компания разработала холодильники Bespoke со сменными панелями и модульной конструкцией, которые позволяют со временем обновлять устройство, не покупая новое, за счет чего продлевается срок службы продукта. Кроме этого, стиральные машины Samsung увеличивают эффективность моющих средств и сокращают расход воды, одновременно экономя электроэнергию благодаря технологиям Ecobubble ™, QuickDrive ™ и ИИ, которые не только уменьшают время цикла, но и обеспечивают эффективную стирку при более низких температурах. С 2012 года Samsung постоянно расширяет использование переработанного пластика в конструкциях бытовых устройств, а, начиная с этого года, планирует внедрять переработанные экологически чистые упаковки в Корее.

Присоединяйтесь к презентации Bespoke Home 2021 на официальной страничке Facebook Samsung Azerbaijan в 18:00 по Баку, чтобы узнать больше о линейке Bespoke и новых бытовых устройствах Samsung.

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