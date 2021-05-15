Южнокорейское агентство переходит на новый этап формирования инновационной экосистемы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Корейское агентство по международному сотрудничеству (Korea International Cooperation Agency - KOICA) переходит на новый этап формирования новой инновационной экосистемы Азербайджана. Об этом сказали Trend в Агентстве инноваций Азербайджана.

По его данным, корейские специалисты переходят на очередной этап сотрудничества на основании новой экосистемы Азербайджана, сформировавшейся за период с 2019 года.

"Основными направлениями нового сотрудничества являются: определение приоритетов и подготовка стратегической дорожной карты инновационной экосистемы Азербайджана, формирование структуры, подготовка соответствующих методологических предложений в рамках деятельности парков высоких технологий FinTech, AgroTech, BioTech и других фондов. Кроме того, планируется реализовать совместный пилотный проект", - сказали в агентстве.

Также было отмечено, что новый этап сотрудничества откроет для развивающейся инновационной экосистемы Азербайджана и ее ключевых игроков новые возможности.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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