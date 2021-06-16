Гендиректор Nar об обеспечении соотношения цены и качества предоставляемых услуг
Шушинская декларация отражает более четкую, чем когда-либо, приверженность Турции территориальной целостности Азербайджана - Брайза
Подписание Шушинской декларации показывает решимость Азербайджана и Турции содействовать стабильности на Южном Кавказе - SouthFive Strategies
Лента новостей
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Эрдогана и его супруги
В Азербайджане определились новые требования в связи с выполнением религиозных обрядов и проведением церемоний
Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла более 2000 звонков за последние 5 месяцев!
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся странам
Президент Ильхам Алиев: ОИС приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана
Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана проинформировал о непригодных для купания пляжах
Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения для обеспечения глобальной безопасности - Хикмет Гаджиев
Представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате на втором Саммите ОИС по науке и технологиям (ВИДЕО)
Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами – Хикмет Гаджиев
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО)
TikTok, Brawl Stars, Roblox: «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения дети чаще всего заходят с мобильных устройств
«Южный газовый коридор» помог снизить чрезмерную зависимость от доминирующего поставщика – Госдеп США
Исторический визит президента Турции в Шушу выведет сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень - депутат
Посол Дании: деятельность Carlsberg Azerbaijan способствует укреплению отношений между Азербайджаном и Данией (ФОТО)
Болельщики смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на экспресс-автобусах - дорожная полиция
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Объявлены победители международного конкурса ковровых эскизов, посвященного 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО)
Шушинская декларация отражает более четкую, чем когда-либо, приверженность Турции территориальной целостности Азербайджана - Брайза
Очередное заседание суда над армянами, пытавшими азербайджанских пленных, назначено на 23 июня (ФОТО)