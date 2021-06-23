Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты обсудили вопросы сотрудничества в области инноваций и высоких технологий, а также в космической сфере.

Об этом написал в Twitter министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, сообщает в среду Trend.

Обсуждения прошли в ходе встречи Набиева с находящимся с официальным визитом в Баку министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль Марри.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev