Huawei внедрила инновационные технологии в сферу сельского хозяйства Узбекистана

БАКУ/Trend/-Компания Huawei в Узбекистане и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) презентовали пилотный проект по внедрению инновационных технологий в сферу сельского хозяйства и систем орошения, сообщает Trend со ссылкой на Huawei Uzbekistan.

Состоялось открытие демонстрационного шоурума ТИИИМСХ 28 сентября, где был презентован пилотный проект «умного» сельского хозяйства с использованием систем управления, мониторинга и обработки данных на базе 5G технологий, Интернета вещей, дрона, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных.

Данный проект был реализован в рамках заключенного меморандума между компанией Huawei и ТИИИМСХ, и реализован при технической поддержке национального оператора UZTELECOM в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области на Научно-учебном полигоне ТИИИМСХ.

Проект реализован с целью повышения рациональности использования природных ресурсов и эффективности мониторинга урожая за счет внедрения инновационных технологий в сферу сельского хозяйства и в систему управления водными ресурсами.