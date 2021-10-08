В работе Netflix произошел сбой

Сбои в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в США, Великобритании и Германии. Об этом в четверг сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число сообщений поступает из Великобритании.

В основном пользователи жалуются на трудности с просмотром видео.