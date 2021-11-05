В телеком-индустрии необходимо быстрое развитие - экс-президент Azercell (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В телеком-индустрии необходимо быстрое развитие. Об этом сказал в пятницу Trend экс-премьер Молдовы, бывший президент компании Azercell Кирилл Габурич в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Я имел возможность работать в Азербайджане и общаюсь с коллегами из Azercell. Вижу, что там происходит, как развивается компания. Компания должна развиваться, а не стоять на месте. Если говорить конкретно о телеком-индустрии, то она уже не та, что была раньше. Сейчас мобильный телефон предоставляет нам намного больше возможностей. И самое главное, ключевое решение для мобильных телефонов - это доступ к интернету. Главное, чтобы он был везде, был доступен и по цене. Так что в этом направлении нужно развиваться как можно быстрее. Чем будет доступнее интернет, тем больше будет клиентов и прибыли для операторов", - сказал Габурич.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)