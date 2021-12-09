Биткоин демонстрирует устойчивость как финансовый ресурс - FARI Solutions

БАКУ /Trend/ - Биткоин демонстрирует устойчивость как финансовый ресурс.

Как сообщает Trend, об этом сказал операционный директор консалтинговой компании FARI Solutions Шафиг Амири в четверг на V Международном банковском форуме в Баку.

По его сдлвам, центральные банки в вопросах возможности использования цифровой валюты сталкиваются с различными проблемами.

"Основной проблемой является анонимность. Центральные банки не приветствуют анонимное проведение платежей и в ряде стран ведут совместную работу по разработке правовой базы. Например, использование биткоина позволяет провести одновременно пять анонимных платежей. Сегодня проводятся миллионы таких операций. Биткоин базируется на блокчейн-технологии, и с точки зрения окружающей среды это неустойчивое решение, а с точки зрения финансового ресурса сегодня мы уже видим устойчивость этой валюты", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)