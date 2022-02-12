Онлайн-кинотеатр Okko на вашем смартфоне с Azercell!

ИКТ 12 февраля 2022 21:28 (UTC+04:00)
Онлайн-кинотеатр Okko на вашем смартфоне с Azercell!

БАКУ /Trend/ - Лидирующий мобильный оператор предлагает льготную подписку на приложение Okko.

Лидирующий мобильный оператор страны продолжает расширять портфель цифровых продуктов, представляя на локальном рынке Okko - один из крупнейших онлайн-кинотеатров в СНГ, который уже успел завоевать популярность среди 20 миллионов клиентов по всему миру. Мобильный оператор дает своим абонентам возможность воспользоваться приложением со скидкой до 45%.

Okko предлагает к просмотру более 90 000 художественных, анимационных фильмов и сериалов в форматах Full HD 4K и 8K без каких-либо рекламных пауз. Услуга также доступна на большинстве телевизоров со Smart-функциями.

Абонентам Azercell доступна подписка на пакет «Optimum» онлайн-кинотеатра Okko по льготным ценам. В пакет входят программы каналов Paramount+, Vip Play и Okko Lite, специальный контент для детей, научно-образовательные программы и фильмы. Кроме того, подписчики могут воспользоваться услугой караоке и исполнять всемирно известные хиты.

Azercell предлагает ежедневную, еженедельную и ежемесячную подписки на Okko. Стоимость ежедневной абонентской платы составляет 0,35 AZN, еженедельной подписки - 1,5 AZN, а ежемесячная подписка обойдется всего в 4,99 AZN. У абонентов, оформивших ежемесячную подписку сейчас, будет возможность пользоваться онлайн-кинотеатром Okko бесплатно в течение 30 дней.

Подключиться к услуге Okko можно с помощью USSD-кода или посредством SMS. Наберите *800# для выбора ежедневного пакета, *890# - для еженедельной подписки, *899# - для ежемесячного пакета. В этом случае информация и ссылка для скачивания и подключения к услуге будут отправлены на ваш телефон в виде SMS.
Для подключения к услуге посредством SMS необходимо отправить слово Start gun, Start hefte или Start ay, в соответствии с типом пакета, на короткий номер 6660. Вы также можете активировать подписку на эту услугу через мобильное приложение Azercell «Kabinetim».

Стремясь сделать жизнь своих абонентов более насыщенной за счет упрощения подключения к своим услугам, Azercell предлагает им активировать приложение Okko и воспользоваться возможностью просмотра тысяч фильмов в одной подписке.

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