Перечислены правила идеальной зарядки iPhone

ИКТ 13 февраля 2022 10:05 (UTC+04:00)
Перечислены правила идеальной зарядки iPhone

Для идеальной зарядки iPhone необходимо не допускать перегрева смартфона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание The Sun.

Журналисты медиа обратили внимание на рекомендации для правильной зарядки смартфонов, которые Apple перечислила на своем сайте. В первую очередь специалисты компании посоветовали избегать перегрева аккумулятора: «Низкие или высокие температуры могут привести к тому, что устройство изменит свое поведение». Идеальная температура телефона составляет от 16 до 22 градусов по Цельсию: более низкие температуры могут сократить время работы аккумулятора, более высокие — привести к поломке девайса.

Чтобы избежать экстремальных температур, Apple посоветовала не оставлять смартфон на зарядке в машине в жаркий день и под прямыми солнечными лучами. Также специалисты рекомендовали отказаться от длительного использования навигатора в автомобиле или игр при зарядке в жаркое время года. В случае если, находясь на зарядке в чехле, iPhone начинает нагреваться, то рекомендуется снять защитный аксессуар.

Также специалисты посоветовали активировать энергосберегающий режим, который позволит как можно дольше сохранить заряд батареи. Чтобы телефон медленнее терял запас аккумулятора или быстрее заряжался, рекомендуется включить автояркость в настройках телефона.

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