Названы сроки внедрения технологии 5G в крупных городах Казахстана

БАКУ /Trend/ - К концу нынешнего года в городах Казахстана республиканского значения планируется запустить технологию 5G. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек, передает Trend со ссылкой на казахстанскую Службу центральных коммуникаций.

«Нами проделана работа по внедрению технологии 5G, проводится тестирование. К концу этого года ее планируется запустить в городах республиканского значения, таких как Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а 2023-2024 годах - в областных центрах. В села не будем тянуть 5G», - сказал Оразбек.

Ранее отмечалось, что в Казахстане могут увеличить штрафы за несоответствующее качество интернета.

Такие меры предусмотрены в одобренном депутатами верхней палаты парламента Казахстана в первом чтении проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи».