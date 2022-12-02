MasterCard и ЦБ Азербайджана намерены увеличить эмиссию бесконтактных банковских карт

БАКУ /Trend/ - В рамках меморандума между MasterCard и Центральным банком Азербайджана до 2025 года планируется расширить сотрудничество в сфере цифровых платежей.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гурдал.

По его словам, цифровизация платежей является одним из стратегических планов практически всех государств.

"Наличные денежные средства и контроль оборота за ними создают для государства дополнительные издержки. Цифровизируя платежи, мы увеличиваем прозрачность и налоговые поступления, а также упрощаем оборот средств и контроль за ним. В рамках подписанного с азербайджанским регулятором документа планируется увеличить число пунктов приема безналичных платежей, в том числе в такси, мелких кафе и ресторанах. Также в сотрудничестве с ЦБ мы намерены увеличить число бесконтактных банковских карт. Сегодня в Азербайджане число банковских карт превышает 12 миллионов единиц (свыше 70 процентов из них бесконтактные). Эмиссия бесконтактных и цифровых банковских карт и увеличение их числа в обороте способствуют ускорению цифровизации платежей, и в этом направлении ведутся работы", - сказал Гурдал.

Он добавил, что реализуемые сторонами инициативы создают основу для расширения сотрудничества с субъектами малого и среднего бизнеса, а также поддержки инновационных игроков финансового сектора.