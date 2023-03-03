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В Азербайджане значительно выросла средняя скорость широкополосного интернета - министерство

ИКТ Материалы 3 марта 2023 17:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане значительно выросла средняя скорость широкополосного интернета - министерство

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане средняя скорость стационарного широкополосного интернета увеличилась на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Об этом сказали в пятницу Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что достичь этого результат удалось благодаря инвестициям в обновление интернет-инфраструктуры в нашей стране.

"В результате повышения средняя скорость интернета в январе текущего года составила 26,3 Мбит/с. В аналогичный период прошлого года скорость была 17,5 Мбит/с. Измерения проводились на основе всемирно известной методологии Speedtest Global İndex компании Ookla", - отметили в министерстве.

Отметим, что ведутся работы по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах страны до конца 2024 года.

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