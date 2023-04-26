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Необходимо включить изучение основ кибербезопасности в систему образования Азербайджана - замминистра

ИКТ Материалы 26 апреля 2023 11:55 (UTC +04:00)
Необходимо включить изучение основ кибербезопасности в систему образования Азербайджана - замминистра

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Необходимо включить изучение основ кибербезопасности в систему образования Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов в ходе мероприятия на тему «Киберпреступность в Азербайджане и барометры кибербезопасности».

«Какие бы меры и ресурсы органы государственной власти не использовали, они не в состоянии предотвратить все угрозы. Ни у одного государства нет таких неограниченных ресурсов. Поэтому, считаю, что важно, чтобы граждане обладали знаниями и навыками в этой области. В то же время необходимо формирование таких компетенций и навыков в сфере бизнеса. Мы придаем большое значение формированию безопасной системы в частном секторе. Только в 2022 году кибератаки нанесли мировой экономике ущерб в размере восьми триллионов долларов», - сказал он.

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