Azercell объявляет о старте регистрации для участия в программе «Студенческая стипендия 2024»!

БАКУ /Trend/ - Azercell в очередной раз запускает программу «Студенческая стипендия», целью которой является поощрение и поддержка профессионального развития студентов вуз-ов Азербайджана, демонстрирующих успехи и академические достижения в учебе.

Компания будет выплачивать ежемесячную стипендию в размере 300 манатов 10 студентам, ставшим победителями программы «Студенческая стипендия 2024» до конца всего периода обучения.

Подать заявку для участия в программе могут студенты последних двух курсов бакалавриата из различных высших учебных заведений Азербайджанской Республики, получающие образование в таких областях, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг. Кандидаты должны иметь оценки «A» или «B» («5» или «4») за прошедший период обучения.

Все заявки на программу «Студенческая стипендия» принимаются с 01.10.2023 по 31.10.2023 только в онлайн-формате на официальном сайте компании Azercell (www.azercell.jobs). Информация о ходе отбора и промежуточных результатах будет отправляться на электронную почту кандидатов.

Для получения дополнительной информации нужно обратиться по электронному адресу [email protected].

Отметим, что в рамках реализации программы сотрудники Azercell посетят города Гянджа (17.10.2023), Нахчыван (23.10.2023) и Лянкяран (30.10.2023), где также встретятся со студентами вузов.

Программа «Студенческая стипендия» Azercell не ограничивается лишь финансовой поддержкой. Ежегодно в рамках этой программы десятки молодых людей проходят стажировку в Azercell, совершенствуют свои знания в сфере телекоммуникаций и получают бесценный опыт для своей будущей карьеры.