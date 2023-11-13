Азербайджан и Турция могут сотрудничать в области низкоорбитальных спутников - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция могут сотрудничать в области низкоорбитальных спутников.

Об этом Trend сказал заместитель министра промышленности и технологий Турции Ахмет Йозгатлыгиль.

"Турецкая космическая промышленность развивается очень сильно. Я считаю, что мы можем сотрудничать с Азербайджаном (ОАО "Азеркосмос") в области низкоорбитальных спутников, включая интернет вещей, связь и наблюдение, а также в области космических полетов", - подчеркнул он.

Отметим, что низкоорбитальные спутники - это искусственные космические объекты, которые находятся на относительно низкой высоте над Землей, обычно на высоте до 2 000 км от поверхности планеты. Они вращаются вокруг Земли на высокой скорости, выполняя различные задачи, такие как съемка Земли, обеспечение связи, навигация и научные исследования космоса. Низкоорбитальные спутники играют важную роль в повседневной жизни людей, обеспечивая доступ к глобальным коммуникациям, навигации и метеорологической информации.

ОАО "Азеркосмос" заинтересован в разработке программ по наращиванию потенциала космических исследований.

В настоящее время "Азеркосмос" управляет тремя спутниками и стремится создать более взаимосвязанный, развитый и безопасный мир для будущих поколений.

ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.