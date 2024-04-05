Kaspersky назвал число заблокированных переходов на фишинговые страницы о криптовалюте в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – В 2023 году решения Kaspersky предотвратили более 10 тысяч попыток перехода пользователей в Азербайджане на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют.

Об этом Trend сказал в пятницу официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Он отметил, что в последнее время в Азербайджане участилось количество кибератак и даже МВД стало чаще призывать население к бдительности в этом отношении.

"Злоумышленники постоянно адаптируют свои схемы под актуальную новостную повестку. Тема криптовалют - одна из наиболее заметных в финансовой сфере. Поэтому мошенники часто делают на нее ставку. По всему миру фишеры активно мимикрируют под разные популярные криптобиржи. Например, мы видели страницы, которые имитируют сайты Binance, Bybit, Huobi и CommEX. Обычно на них предлагается, например, якобы сразу привязать криптокошелек к платформе или ввести свои учетные данные от аккаунта на самой криптобирже.За 2023 год наши решения предотвратили более 10 тысяч попыток перехода пользователей в Азербайджане на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют", - сказал Мамедов.

По его словам, злоумышленники могут использовать сразу несколько приемов социальной инженерии: рассылка писем от лица организаций (имя отправителя очень похоже на официальное), либо спекуляция на популярной теме.

"На скам-страницах, куда побуждают пользователей перейти из писем, могут ссылаться на известные личности. На последнем этапе (где злоумышленники предлагают инвестировать некоторую сумму, чтобы в будущем заработать в разы больше) для убедительности размещают фальшивые положительные отзывы других участников. Всегда стоит быть внимательными и перепроверять информацию в интернете, особенно когда речь идет о легком заработке, акциях, криптовалюте, щедрых выплатах", - добавил официальный представитель компании.

Он рекомендует обращать внимание на адрес сайта: если имя домена отличается от оригинального даже на одну букву (например, вместо «m» используется «rn»), то это повод насторожиться.

"Проверьте, работают ли все кнопки на сайте, дело в том, что злоумышленники зачастую не копируют сайт целиком, а создают одну или несколько поддельных страниц. Стоит использовать надежное защитное решение на вашем устройстве — оно подскажет, если пользователь попытается перейти на фишинговый ресурс", - заключил Мушвиг Мамедов.