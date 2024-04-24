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Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)

ИКТ Материалы 24 апреля 2024 17:29 (UTC +04:00)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Завершился чемпионат Азербайджана по волейболу, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, партнером которой является Nar. В сезоне 2023-2024 победителем чемпионата страны среди женщин и мужчин стал клуб «AZERRAIL». Nar поздравляет обоих членов клуба «AZERRAIL» и желает нашим волейболистам дальнейших успехов.

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Nar пропагандирует здоровый образ жизни в стране и поддерживает рост интереса среди молодежи к различным видам спорта, в том числе к волейболу. Информацию о проектах КСО, реализуемых мобильным оператором, можно получить здесь.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу (ФОТО)
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