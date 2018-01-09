Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит оборудование

9 января 2018 08:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Международный аэропорт Ашхабада объявил тендер по веб-услугам
Тендеры 08:01
Нефтяной консорциум закупит для туркменского проекта спутниковое оборудование
Тендеры 28 декабря 2017 08:51
Туркменистан закупит сварочные материалы
Тендеры 28 декабря 2017 08:34
Туркменистан приобретет электротехническое оборудование
Тендеры 28 декабря 2017 07:45
Минпром Туркменистана объявил тендер
Бизнес 28 декабря 2017 07:44
Химический концерн Туркменистана объявил международный тендер
Тендеры 20 декабря 2017 08:38
Туркменистан объявил тендер на строительство газокомпрессорной станции
Тендеры 20 декабря 2017 08:37
Туркменистан объявил тендер по установке системы электронного документооборота
Тендеры 15 декабря 2017 08:18
Госкоммерцбанк Туркменистана объявил тендер по аудиту
Тендеры 15 декабря 2017 08:15
Туркменистан закупит сырье для цементных заводов
Тендеры 15 декабря 2017 08:14
"Eni" объявила в Туркменистане тендер на реализацию сырой нефти
Бизнес 25 марта 2015 14:41