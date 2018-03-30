Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер

30 марта 2018 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки IBM Integration Bus на один год, сообщает банк в пятницу.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 04 апреля 2018 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31

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