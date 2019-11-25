Одно из управлений SOCAR объявило тендер

25 ноября 2019 17:24 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекско-корейское СП закупит запчасти
Тендеры 13:52
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит насосы
Тендеры 13:20
Казахстанская нефтегазовая компания закупит трубы
Тендеры 09:57
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку аккумуляторов для погрузчиков Hyundai
Тендеры 23 ноября 14:50
Крупный оператор связи в Казахстане привлечет услуги по проектированию
Тендеры 23 ноября 13:17
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку каустической соды
Тендеры 23 ноября 12:25
Лента новостей
Выездной продажей удобрений воспользовалось более 5600 человек
Бизнес 17:29
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института (ФОТО)
Политика 17:29
ЦБ Узбекистана опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
Финансы 17:24
Президент Ильхам Алиев создал временную управляющую структуру Алятской СЭЗ
Политика 17:14
Иранская компания "Чадормалу" увеличила производство стальных слитков и губчатого железа
Экономика 17:10
Uber оспорит решение регулятора Лондона об отказе в продлении лицензии
Европа 17:06
Казахстан может присоединиться к российскому проекту "Сила Сибири-2"
Энергетика 17:06
Совет ЕС утвердил проект бюджета Евросоюза
Европа 17:03
В Азербайджане обязательное медстрахование предлагается внедрить в 4 этапа
Общество 16:54