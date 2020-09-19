Казахстано-турецкая компания привлечет услуги по ремонту на компрессорной станции
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В Азербайджане стартовал дополнительный этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей
"Контракт века" занял особое место среди самых грандиозных событий новейшей истории Азербайджана - вице-премьер
Смягчение меры пресечения для Тофига Ягублу — очередное проявление гуманного отношения государства к гражданину — зампред партии
Казахстан включил Азербайджан в число стран, авиапассажиры из которых подлежат наименее строгим ограничениям
В Азербайджане в текущем году были реструктуризированы кредиты 49 тыс. заемщиков - председатель правления Центробанка
Пенитенциарная служба: Суд проявил гуманность в отношении Тофига Ягублу, заменив меру пресечения на домашний арест
BMB Trade Group разрабатывает проект животноводческого комплекса по немецким технологиям в Узбекистане
Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части и подразделения пограничной дивизии "Газах" (ФОТО)
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО)
Обсуждаемый в Армении законопроект по вопросам т.н. "геноцида" нацелен на обман мировой общественности — депутат