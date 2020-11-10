Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление услуг по перевозке
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Президент Ильхам Алиев: Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это!
Президент Ильхам Алиев: Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы
Президент Ильхам Алиев об отказе Пашиняна участвовать в видеоконференции: Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя
Президент Ильхам Алиев: Одна из причин подписания заявления связана с освобождением Шуши от оккупации
Президент Ильхам Алиев: Победы Азербайджана вынудили Армению к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы возвращаются нам политическим путем
Азербайджан празднует победу в Отечественной войне и восстановление исторической справедливости (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Эта война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Выражение «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» уже стало символом нашей победы
Жители Баку направляются во II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память героических сынов Азербайджана (ВИДЕО)
Ливанские правозащитники требуют от мирового сообщества осуждать оккупантов азербайджанских территорий
Президент Ильхам Алиев: Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции
Россия и Турция подпишут соглашение по взаимодействию в рамках миротворческой и мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин встретились в формате видеоконференции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев назвал даты возвращения Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов
Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранено гражданское лицо - Хикмет Гаджиев
Конфедерация предпринимателей Азербайджана начнет реализацию перспективных проектов с зарубежными предпринимателями
Армения совершила за годы оккупации экологический террор на землях Азербайджана - помощник Президента