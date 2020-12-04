ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» объявляет тендер
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Cтарший советник Amnesty International опубликовала фотодоказательства разрушений Кельбаджарскому району, нанесенных армянами (ФОТО)
Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН, Россия не меняла своего отношения по этому вопросу- Песков
При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовлена музыкальная композиция "Əbədi zirvə", посвященная шехидам (ВИДЕО)
Мы ощущали поддержку всего Азербайджана, знали, за нас болеют! – групповая команда по художественной гимнастике (ФОТО)
Девять азербайджанских гимнасток вернулись с чемпионата Европы в Киеве с медалями - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева
Президент Ильхам Алиев: До последней минуты Армения пыталась помешать процессу подготовки к специальной сессии Генассамблеи ООН
Президент Ильхам Алиев: Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН путем применения силы было неизбежным
Президент Ильхам Алиев: За последние два года Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс
Президент Ильхам Алиев: С начала пандемии Азербайджан тесно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан своевременно принял необходимые меры с целью предотвращения распространения вируса
Президент Ильхам Алиев: Есть очень большая потребность в совместных усилиях международной общественности в борьбе с пандемией COVID-19
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с нашими героями, ставшими шехидами в Отечественной войне (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств (ВИДЕО)
Узбекистан планирует в течение десяти лет построить солнечные электростанции общей мощностью 5 тысяч мегаватт
Очень трогательно! Российская футбольная команда посвятила победу Азербайджану воинским приветствием (ВИДЕО)