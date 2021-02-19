Госслужба по вопросам имущества Азербайджана объявляет тендер
Лента новостей
Распространение неуточненной информации может нанести вред общегосударственным интересам – СГБ Азербайджана
Эксклюзивное интервью с Натаван Мамедовой из Израиля - кинозвезда 80-х, чемпион по кунг-фу, дарующая здоровье (ВИДЕО, ФОТО)
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ
Британская JCB Sales Limited заинтересована в поставках спецтехники и оборудования для Туркменистана
Подорвавшийся на мине гражданин дважды задерживался за незаконный въезд на освобожденные территории - МВД Азербайджана
Новые реалии в регионе открывают большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - министр
Довести объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - одна из главных целей - турецкий министр