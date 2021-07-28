НПЗ в Узбекистане объявил тендер на закупку сырья

Тендеры 28 июля 2021 14:05 (UTC+04:00)
НПЗ в Узбекистане объявил тендер на закупку сырья
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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