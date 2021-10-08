Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на закупку изоляторов
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Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
Азербайджанский фильм удостоен награды фестиваля "Киношок" в номинации "За лучший сценарий" (ВИДЕО, ФОТО)
Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с главой пресс-службы МИД Азербайджана (ФОТО)
Европа крайне нуждается в расширении азербайджанского «Южного газового коридора» - западные аналитики
При определенных заболеваниях может быть проведена обязательная вакцинация населения - минздрав Азербайджана
Если в Азербайджане есть посольство Ирана, то необходимости в деятельности Оджага Неджата нет - депутат
Чем занималась в Азербайджане религиозная агентура Ирана на протяжении 30 лет - детали истинной деятельности Оджага Неджата
Азербайджанские медийные личности отмечены дипломами Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (ВИДЕО, ФОТО)
Россия исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности на Южном Кавказе - Захарова