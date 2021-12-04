Казахстанское АО закупит сварочные электроды

Тендеры 4 декабря 2021 09:49 (UTC+04:00)
Казахстанское АО закупит сварочные электроды
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Консультативная группа по вопросам политики и управления предоставила данные об экономических перспективах Грузии
Консультативная группа по вопросам политики и управления предоставила данные об экономических перспективах Грузии
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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