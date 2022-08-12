Отменен ряд тендеров Центробанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отменен ряд тендеров, объявленных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, решением комиссии по закупкам отменены тендеры на привлечение работ по модернизации автоматической телефонной станции ЦБА, техническому обслуживанию электрооборудования, установленного в административных зданиях, техническому обслуживанию лифтовых установок, поставке и установке необходимых запасных частей для лифтовых установок и аккумуляторов для оборудования ИБП.

Как отмечается, тендеры отменены в связи с тем, что количество претендентов, подавших тендерные предложения, было меньше трех.