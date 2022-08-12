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Отменен ряд тендеров Центробанка Азербайджана

Тендеры Материалы 12 августа 2022 09:53 (UTC +04:00)
Отменен ряд тендеров Центробанка Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Отменен ряд тендеров, объявленных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, решением комиссии по закупкам отменены тендеры на привлечение работ по модернизации автоматической телефонной станции ЦБА, техническому обслуживанию электрооборудования, установленного в административных зданиях, техническому обслуживанию лифтовых установок, поставке и установке необходимых запасных частей для лифтовых установок и аккумуляторов для оборудования ИБП.

Как отмечается, тендеры отменены в связи с тем, что количество претендентов, подавших тендерные предложения, было меньше трех.

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