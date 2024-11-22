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В ряде районов начинается ремонт домов в поселках вынужденных переселенцев

Тендеры Материалы 22 ноября 2024 16:10 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В городе Мингячевир, Гейгельском, Бардинском, Агджабединском и Билясуварском районах, где проживают вынужденные переселенцы, начинаются текущие ремонтные работы.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, Дирекция строящихся предприятий Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев начала подготовку в связи с этим.

Организация доверила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью Kaspian Standart и заключила с ним договор стоимостью 302.266,15 AZN (302 тысячи 266 манатов 15 гяпик).

В соответствии с заключенным договором компания будет выполнять следующие работы:

Название

Информация

Количество

Единица измерения

Код

1

Демонтаж непригодных желобов

cнос

398,5

м

72101507

2

Демонтаж непригодных водоотводных труб

снос

219

м

72101507

3

Демонтаж металлических седел

снос

680

м

72101507

4

Демонтаж непригодных карнизов

снос

128

м

72101507

5

Демонтаж непригодной шиферной кровли

снос

6.067

м(2)

72101507

6

Демонтаж непригодной деревянной сетки

снос

6.067

м(2)

72101507
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