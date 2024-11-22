В ряде районов начинается ремонт домов в поселках вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В городе Мингячевир, Гейгельском, Бардинском, Агджабединском и Билясуварском районах, где проживают вынужденные переселенцы, начинаются текущие ремонтные работы.
Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, Дирекция строящихся предприятий Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев начала подготовку в связи с этим.
Организация доверила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью Kaspian Standart и заключила с ним договор стоимостью 302.266,15 AZN (302 тысячи 266 манатов 15 гяпик).
В соответствии с заключенным договором компания будет выполнять следующие работы:
|
№
|
Название
|
Информация
|
Количество
|
Единица измерения
|
Код
|
1
|
Демонтаж непригодных желобов
|
cнос
|
398,5
|
м
|
72101507
|
2
|
Демонтаж непригодных водоотводных труб
|
снос
|
219
|
м
|
72101507
|
3
|
Демонтаж металлических седел
|
снос
|
680
|
м
|
72101507
|
4
|
Демонтаж непригодных карнизов
|
снос
|
128
|
м
|
72101507
|
5
|
Демонтаж непригодной шиферной кровли
|
снос
|
6.067
|
м(2)
|
72101507
|
6
|
Демонтаж непригодной деревянной сетки
|
снос
|
6.067
|
м(2)
|
72101507