Будут проведены работы по благоустройству Экологического паркового комплекса в Гяндже

БАКУ /Trend/ - На следующем этапе строительства Экологического паркового комплекса в городе Гянджа будут проведены работы по благоустройству.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа начало подготовительные работы.

Так, на следующем этапе будут проведены работы по благоустройству Экологического паркового комплекса, расположенного на улице Али Мамедова в городе Гянджа и его окрестностей.

Учреждение предполагает,что выполнение указанных работ обойдется в 6.240.530.30 AZN (6 миллионов 240 тысяч 530 манатов).

Отметим, что строительство Экологического паркового комплекса, который впервые создается в западном регионе страны, и работы по благоустройству на прилегающих к нему территориях начались в декабре 2021 года. Комплекс, расположенный на правом берегу реки Гянджачай, охватывает территорию площадью 11 гектаров.

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Gəncədə Ekoloji Park Kompleksi ilə bağlı 6,2 milyon manatlıq işlərə başlanılır

Bakı. Trend:

Gəncə şəhərində Ekoloji Park Kompleksi ilə bağlı növbəti mərhələdə işlər həyata keçiriləcək.

Trend-in dövlət satınalamalarının vahid internet portalından əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi hazırlıqlara başlayıb.

Belə ki, şəhərin Əli Məmmədov küçəsində yerləşən Ekoloji Park Kompleksi və onun ətrafında növbəti mərhələli abadlıq işləri aparılacaq.

Qurum sözügedən işlərin icrasının 6.240.530,30 AZN-ə (6 milyon 240 min 530 manat) başa gələcəyini ehtimal edir.

Qeyd edək ki, Qərb bölgəsində ilk dəfə Gəncə şəhərində salınan Ekoloji Park Kompleksinin tikintisinə və onun ətrafında abadlıq işlərinə 2021-ci ilin dekabrında başlanılıb. Gəncəçay çayının sağ sahilində yerləşən kompleks 11 hektar ərazini əhatə edir.