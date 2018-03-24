Высокие темпы развития туризма в Азербайджане видны невооруженным глазом - AzTA

БАКУ /Trend/ - Хотя туризм и является сравнительно молодым для Азербайджана направлением, его высокие темпы развития видны невооруженным глазом, сообщил в понедельник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, переломным моментом в развитии туризма можно считать 2016 год.

"Активное развитие туризма в Азербайджане началось с 2006 года, и успехи, достигнутые за прошедшие годы, говорят сами за себя. Переломным в этом деле можно считать 2016 год. Даже зарубежные специалисты отмечают, что ни в одной стране мира не было такого резкого скачка в притоке туристов, как в 2016 году в Азербайджане. За этот год в десятки раз увеличился приток туристов из арабских стран. При этом, если ранее большая часть турпотока приходилась на бизнес-туризм, то сейчас все больше туристов приезжают в Азербайджан исключительно для отдыха", - сказал Багиров.

Коснувшись продолжающегося развития туризма, Багиров отметил, что сектор находится на правильном пути.

"Пусть сегодня мы идем вперед небольшими темпами, необходимо отметить, что развитие продолжается. Да мы идем вперед осторожными шагами, но этим мы ограждаем сектор туризма от возможных рисков. Мы идем вперед осмысленно, учитывая все мировые проблемы, практику наших соседей, опыт всего мирового туризма", - отметил председатель AzTA.

Багиров отметил, что одной из основных причин такого роста является, конечно же, замечательная инфраструктура, созданная в стране по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Стоит отметить большое внимание, которое Президент Ильхам Алиев уделял, уделяет, и будет уделять сектору туризма. В свою очередь, историческим стало решение главы государства об упрощении визового режима, что и объясняет тот высокий рост турпотока в Азербайджан в 2016 году. Решение об упрощении визового режима стало своего рода стартом для увеличения турпотока. С 2012 года мы уже развивали свои отношения с арабскими странами, был открыт наш офис в странах Персидского залива. Кроме того, популярность Азербайджана увеличивалась благодаря таким мероприятиям, как конкурс песни "Евровидение", первые Европейские игры, Игры Исламской солидарности, а также различным форумам", - сказал Багиров.

Отметим, что в 2016 году Азербайджан посетили 2 242 783 человека, что на 11,7 процента больше, чем в 2015 году. При этом значительно возросло число туристов из арабских стран. По сравнению с 2015 годом в прошлом году из Иордании в Азербайджан прибыло вдвое больше туристов, из Кувейта - в 3,2 раза, из Катара – в 5,5 раза, Саудовской Аравии и Омана – в 10 раз, ОАЭ – в 22 раза, из Ирана - в 30 раз.

Число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в прошлом году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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