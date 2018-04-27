Турция и Россия обсудят развитие туризма

27 апреля 2018 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский обсудят перспективы развития туризма между двумя странами.

Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, встреча между Куртулмуш и Мединским состоится 27 апреля в Стамбуле.

В министерстве отметили, что Россия и Турция также подпишут протокол о создании комитета по консультациям в сфере туризма.

Отметим что по итогам двух месяцев 2018 года (январь-февраль) Турцию посетили 134 201 российских туристов.

Всего же в январе-феврале Турцию посетили 2 988 640 иностранных гостей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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