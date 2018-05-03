Китайцы совершили 147 млн турпоездок по стране в период первомайских каникул (ФОТО)

Китайцы совершили 147 миллионов внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда - с 29 апреля по первое мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 миллиардов юаней (1$=6,3¥).

Эти показатели на 9,3 и 10,2 процента соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство культуры и туризма КНР.

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