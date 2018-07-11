За I половину 2018 года Узбекистан посетило вдвое больше туристов

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма опубликовал Топ-5 стран, которым был предоставлен безвизовый режим, по приросту числа путешественников, сообщает "Подробно.uz.

"Узбекистан привлекает тысячи туристов ежегодно, однако эти цифры не раскрывают в полной мере туристический потенциал. Поэтому в стране проводятся реформы для ускоренного развития этой сферы. Подводя итоги первого полугодия можно с уверенностью утверждать, что эти действия имеют положительный эффект. Так, общий показатель по количеству въехавших иностранных граждан увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2 688 962 (прирост в 91,6 процента)", – отметили в комитете.

Важно отметить, что существенно увеличилось количество туристов из стран, для которых был введен безвизовый режим. Так, из Турции приехало 31 966 человек (+95,6 процента), из Японии – 6 200 (68,1 процента), Израиля – 3 615 (+86,2 процента), Индонезия – 750 (более чем в три раза), Сингапура – 424 (более чем в 2,5 раза).

Отдельно можно отметить, что в июне наметилось увеличение количества въехавших граждан из Республики Корея (57,5 процента) и Малайзии (в 2,6 раза), хотя до мая 2018 года наблюдался некоторый спад.

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