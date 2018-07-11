За I половину 2018 года Узбекистан посетило вдвое больше туристов

11 июля 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма опубликовал Топ-5 стран, которым был предоставлен безвизовый режим, по приросту числа путешественников, сообщает "Подробно.uz.

"Узбекистан привлекает тысячи туристов ежегодно, однако эти цифры не раскрывают в полной мере туристический потенциал. Поэтому в стране проводятся реформы для ускоренного развития этой сферы. Подводя итоги первого полугодия можно с уверенностью утверждать, что эти действия имеют положительный эффект. Так, общий показатель по количеству въехавших иностранных граждан увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2 688 962 (прирост в 91,6 процента)", – отметили в комитете.

Важно отметить, что существенно увеличилось количество туристов из стран, для которых был введен безвизовый режим. Так, из Турции приехало 31 966 человек (+95,6 процента), из Японии – 6 200 (68,1 процента), Израиля – 3 615 (+86,2 процента), Индонезия – 750 (более чем в три раза), Сингапура – 424 (более чем в 2,5 раза).

Отдельно можно отметить, что в июне наметилось увеличение количества въехавших граждан из Республики Корея (57,5 процента) и Малайзии (в 2,6 раза), хотя до мая 2018 года наблюдался некоторый спад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стали известны подробности приостановления лицензии крупной страховой компании Узбекистана
Бизнес 15:11
Нетаньяху назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для безопасности Израиля
Израиль 15:03
В Узбекистане предложено создать агентство по защите прав потребителей
Бизнес 14:57
Глава МИД Турции объяснил решение о закупке российских С-400
Турция 13:52
Шойгу: Иран и Турция играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии
Россия 12:22
Узбекистан намерен получить суверенный рейтинг и выпустить евробонды
Бизнес 12:07
Лента новостей
В Шамкире горит лесополоса
Происшествия 15:25
Стали известны подробности приостановления лицензии крупной страховой компании Узбекистана
Бизнес 15:11
Певица Нюша после выступления в Баку уйдет со сцены (ФОТО)
Звёздный мир 15:05
В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)
Общество 15:04
Нетаньяху назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для безопасности Израиля
Израиль 15:03
Рост цен на автогаз в Украине не затронул заправочные станции SOCAR
Энергетика 15:02
В Узбекистане предложено создать агентство по защите прав потребителей
Бизнес 14:57
ЕС и Азербайджан определили приоритеты партнерства
Политика 14:15
Солнце и море: Юлия Ковальчук отдохнет в Баку (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:12