Казахстан предложил Азербайджану внедрить единую туристическую визу для тюркских стран

Казахстан предложил Турции, Азербайджану и Кыргызстану присоединиться к введению визы «Шелковый путь», предназначенной для туристов, передает МИА «Казинформ».

К такому соглашению уже пришли Казахстан и Узбекистан. Этот режим позволит облегчить иностранным туристам, следующим по турпродуктам Шелкового пути, пересечение казахстанско-узбекской границы. Мультивизы между Казахстаном, Турцией, Азербайджаном и Кыргызстаном предлагается ввести в рамках проекта «Современный Шелковый путь». В настоящее время страны, входящие в Тюркский совет, разрабатывают предложения по этому турпродукту.

«Нам нужно перейти от слов к делу и подготовить качественные решения по туризму к саммиту глав государств Тюркского совета, который пройдет в Кыргызстане третьего сентября. Одним из них может стать решение утвердить совместный турпродукт "Современный Шелковый путь" и совместно продвигать его на всех международных выставках единым стендом. Мы могли бы также проработать вопрос взаимного признания визовых режимов для иностранных туристов, следующих по утвержденным Тюркским советом туристским маршрутам - визы "Шелковый путь". Внедрение такого механизма станет аналогом Шенгенской визы, но только туристского назначения», - сказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы на заседании министров по туризму Тюркского совета в Астане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.