Buta Airways открывает прямой рейс в популярный курорт Грузии

5 октября 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -С 14 июня 2019 года низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открывает прямой рейс в популярный курорт Грузии – Батуми.

Как говорится в сообщении авиакомпании Buta Airways, распространенном в пятницу,

Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.

Минимальный тариф по направлению Баку-Батуми (BUS), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Будучи лоукостером в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций. Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Батуми - второй по популярности туристический город Грузии после Тбилиси. Он находится на восточном побережье Черного моря, неподалеку границы с Турцией. Батуми знаменит бульваром вдоль набережной, прогуливаясь по которому, можно увидеть множество удивительных городских достопримечательностей, насладиться захватывающими красотой видами.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен первого сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что с шестого октября текущего года лоукостер также начнет выполнять рейсы в турецкий курорт Измир.

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