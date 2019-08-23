Стоимость авиаперелетов между Беларусью и Грузией может снизиться

23 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стоимость авиаперелетов между Беларусью и Грузией может снизиться, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

"Грузинская сторона начала серьезную работу над удешевлением всех сборов, которые потом отражаются на стоимости билетов", - сказал Валерий Кварацхелия. Посол рассчитывает, что к концу года эта работа будет завершена.

Кроме того, ведутся переговоры о том, чтобы добавить новые рейсы в Грузию.

Грузия является популярным направлением для отдыха белорусов. В 2018 году по сравнению с предыдущим число белорусских туристов в эту страну увеличилось на 42 процентов. Беларусь впервые вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.

Количество грузинских туристов в Беларусь также увеличивается. Популярными становятся охотничьи угодья. Грузинских туристов в Беларуси интересует также санаторно-курортное лечение.

Отметим, что средняя цена билета из Минска в Тбилиси (эконом-класс) составляет 31,3 тыс. белорусских рубля.

Официальный курс на 23 августа составляет 2,05 BYR/USD.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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