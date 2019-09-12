Узбекистан ввел безвизовый режим для Китая

12 сентября 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении безвизового режима въезда для граждан Китая, включая Специальный административный район Китая Гонконг", сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно указу, с 1 января 2020 года установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан сроком не более 7 дней в установленном порядке через международные аэропорты страны для граждан Китая, включая Специальный административный район Гонконг.

Как сообщал ранее Trend, Узбекистан с 1 января 2020 года вводит безвизовый режим для поездок до 30 дней для граждан Карибского бассейна.

К государствам, граждане которых получат возможность приезжать в Узбекистан без виз, относятся Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминиканская Республика, Мексика, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Багамские Острова, Доминика, Сент-Китс и Невис, Ямайка.

Таким образом Узбекистан становится первой в Центральной Азии страной, имеющей такой либеральный режим въезда для иностранных граждан.

В 2018 году безвизовый режим для поездок до одного месяца был введен для Израиля, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции, Японии, Таджикистана и Франции. В январе 2019 года Узбекистан внес в этот список еще 45 государств. Речь в основном о европейских странах, в частности Италии, Австрии, Норвегии и Великобритании, а также некоторых других, например, о Канаде и Новой Зеландии.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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